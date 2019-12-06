У Скалецької достатньо мудрості, аби самій набрати нову команду, – Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук переконаний в тому, що очільниця МОЗ Зоряна Скалецька зможе самостійно зібрати нову команду.

Прем'єр зробив таку заяву під час години запитань до уряду у Верховну Раду, повідомляє Укрінформ.

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6 грудня керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко заявила про те, що хоче звільнитися з МОЗ разом зі своєю командою. Причиною цьому став наказ, який зобов'язував адміністраторів сайту міністерства видалити абсолютно усі згадки про попередню політичну команду.

Олексій Гончарук “Я переконаний в тому, що у міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької є достатньо мудрості та професіоналізму підібрати команду самостійно, тому що саме людина, яка несе політичну відповідальність за реформу, має право формувати команду”.

Гончарук додав, що Кабмін прослідкує, аби люди з корупційним минулим та зіпсованою репутацією не займали посад в уряді. Прем'єр додав, що якщо їм вкажуть на корупціонерів в Міністерстві охорони здоров'я, рішення будуть прийняті.

Олексій Гончарук “Якщо ви покажете мені в Міністерстві охорони здоров'я на офіційних позиціях людей, які є корупціонерами, ми готові приймати щодо них рішення”.

Коментуючи відставку голови НСЗУ Олега Петренка, Олексій Гончарук зауважив, що це було рішення самого Петренка. Прем'єр також додав, що команда колишнього голови НСЗУ залишається.

Що відомо про відставку Олега Петренка

25 листопада голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко за власним бажанням подав у відставку , бо "має інші цінності, ніж команда, яка працює нині над трансформацією системи охорони здоров'я".

В ефірі програми "Свобода слова" Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька подякувала ексголові НСЗУ за досягнення в роботі, яку він виконував.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун теж відреагувала і назвала звільнення Петренка поганим сигналом для трансформації системи охорони здоров'я. Супрун боїться, що Україна знову може стати на шлях до "совєцької медицини".

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