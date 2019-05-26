У скільки років українські підлітки починають займатися сексом

Ні для кого не секрет, що у сучасному світі підлітки починають статеве життя ще до повноліття. Українські юнаки – не виняток. Так, українські хлопці в середньому починають займатися сексом у 14 років, а дівчата – у 15.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) провів дослідження серед українських підлітків (10-17 років), аби з'ясувати, коли вони починають займатися сексом. З’ясувалося, що практично у кожного з них вже були інтимні стосунки (від 3,7% серед 13-річних до 34,2% серед 17-річних).

Читайте також: Чому діти показують свої статеві органи та коли варто насторожитися

Згідно з опитуваннями, у кожного десятого підлітка перший інтимний зв’язок був у 12 років, або навіть раніше. Найбільш досвідченими в цій справі виявилися саме хлопці. Ще 66,8% опитаних підлітків мали перший інтимний досвід після досягнення 15 років.

Найбільш статево активними молодими людьми виявилися студенти професійно-технічних навчальних закладів – 77,4% опитаних.

Загалом, останнім часом середній вік неповнолітніх, які вступають у статеві стосунки, залишається без змін.

Серед опитаних підлітків 65,4% розповіли, що користувалися презервативами під час першого сексу. Проте, більшість дівчат віком 16-17 років більш зневажливо ставляться до контрацептивів, аніж хлопці.

Хлопці у віці 14-15 років також розповіли, що не пам’ятають чи користувалися вони презервативом при останньому статевому акті.

До слова, у 2018 році тодішній президент Петро Порошенко підписав закон, який встановив мінімальний вік статевої зрілості в Україні на рівні 16 років. Закон передбачає кримінальну відповідальність для повнолітньої особи навіть за добровільні статеві відносини з особою, яка не досягла 16-річного віку.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.