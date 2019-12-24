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У скількох сільських лікарнях України є туалети і вода: обурливі факти

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У багатьох сільських лікарнях України немає води і туалетів / Skitterphoto, Pexels

На три тисячі сіл та селищ, сьогодні в Україні працює приблизно чотири тисячі амбулаторій та 12 700 ФАПів – тобто фельдшерсько-акушерських пунктів. І стан їхній вкрай жахливий,

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

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Вона розповіла, що за інформацією Міністерства регіонального розвитку:

  • лише у 28% цих медичних закладів є водозабезпечення, третина з яких – це колодязі; тобто лише кожен четвертий медичний заклад в селі має воду у своєму приміщенні;
  • з туалетами ситуація ще гірша – вони є лише в 18% медичних закладів.

Устінова додала, що у попередні роки в напівпорожніх селах заради рейтингів місцевої влади, нерідко відкривали амбулаторні пункти, які більшість часу стояли порожні.

Ці будівлі без санвузлів і водопостачання називають лікарнями, туди навіть госпіталізують людей, але не надають медичної допомоги за елементарними стандартами. Такі лікарні не виконують своїх прямих функцій,
– наголосила нардепка.

За її словами, у багатьох районних лікувальних закладах часто можна спостерігати ситуацію, коли лікувальна палата перетворюється на кімнату, у якій просто перезимовують малозабезпечені. "Ви ж розумієте, що якість надання медичних послуг у таких лікарнях – невисока. І не лише через недостатнє фінансування, але й через нераціональне використання коштів", – підкреслила Устінова.

Відео повного відеоблогу "(Без)коштовна медицина" за 19 грудня 2019:

 

 

 

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Автор: Олександра Устінова
Теги: Новини України Здоров'я Медицина Відеоблоги Лікарня Водопостачання Новини Здоров'я
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