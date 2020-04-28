У Словаччині найнижча смертність від COVID-19 в Європі: як їй це вдалося

Словаччина – перша країна Європи після Італії, яка ввела карантинні обмеження, закривши кордони, магазини, школи та дитячі садочки. Ба більше, у столичному районі країни школи закрили через два дні після першого зареєстрованого випадку COVID-19.

Уряд країни та європейські вчені стверджують, що країні допомогла швидкість реагування на пандемію – невідкладне введення карантинних заходів та відстеження усіх контактів хворих, пише Bloomberg.

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Зауважимо, що станом на 28 квітня 13:00 у Словаччині 1384 випадків зараження коронавірусом та 20 смертельних випадків. Окрім того, 423 людини вже встигли одужати. Загалом, у Словаччині смертність від COVID-19 складає 3,3 на мільйон населення. До прикладу, у сусідній Польщі цей показник – 14,1, а в Іспанії – 496,2.

Як ми вже зазначили, Словаччина стала першої країною після Італії, яка ввела карантинні обмеження по всій країні. Окрім того, політики та телеведучі почали носити маски ще до введення обов'язкового "маскового режиму", а лижників з Австрії відразу відправляли на обсервацію.

Швидкість важлива. Було б ідеально стримувати епідемію на тій стадії, коли ви можете відстежувати контакти кожного нового випадку. Озираючись назад, Словаччина вчинила правильно,

– сказала завідувачка кафедри епідеміології Віденського медичного університету Єва Шернхаммер.

У Братиславському автономному краї, де проживають 10% населення Словаччини, глава регіону Юрай Дроба наказав закрити школи на карантин через два дні після першого випадку в країні. Ще на початку епідемії головний санінспектор Ян Мікас наказав правоохоронцям зупинити колону лижників, які поверталися з Австрії, та помістити їх на обсервацію. Під час обсервації COVID-19 виявили у близько 60 спортсменів.

Якщо ця тенденція збережеться, ми зможемо сказати, що впоралися з ситуацією як одні з кращих. Серед більшості населення вірус не поширюється,

– сказав глава урядового Інституту політики охорони здоров'я Мартін Сматана.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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