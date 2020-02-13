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У "Слузі народу" назвали коронавірус маркетинговим ходом виробників масок: відео

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Ольга Василевська-Смаглюк вважає коронавірус маркетинговим ходом / facebook.com/sluganarodu.official

Депутатка з фракції "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що половина її колег вважають китайський коронавірус, від якого вже померли 1369 людей, маркетинговим кроком виробників медичних масок.

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів. За її словами, фракція розділилась на два табори.

Знайте більше: Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою

Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші переконують, що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок,
– сказала депутатка.

Вона зізналася, що теж вважає коронавірус "маркетинговим ходом", але про всяк випадок запаслася респіраторами, купила 10 штук по 150 гривень.

Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус "маркетинговим ходом":

Василевська-Смаглюк також сказала, що на вчорашньому засіданні уряду питання загрози коронавірусу не обговорювалося, і припустила, що українські лікарні не забезпечені засобами протидії.

До теми: МОЗ хоче закупити респіраторні маски проти коронавірусу з запасом на 3 місяці

Що відомо про китайський коронавірус Covid-19

  • Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померло 1 369 осіб з 60 347 інфікованих.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

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Автор: Емал Набі
Теги: Новини політики Слуга народу Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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