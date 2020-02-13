У "Слузі народу" назвали коронавірус маркетинговим ходом виробників масок: відео
Депутатка з фракції "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що половина її колег вважають китайський коронавірус, від якого вже померли 1369 людей, маркетинговим кроком виробників медичних масок.
Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів. За її словами, фракція розділилась на два табори.
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Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші переконують, що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок,
– сказала депутатка.
Вона зізналася, що теж вважає коронавірус "маркетинговим ходом", але про всяк випадок запаслася респіраторами, купила 10 штук по 150 гривень.
Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус "маркетинговим ходом":
Василевська-Смаглюк також сказала, що на вчорашньому засіданні уряду питання загрози коронавірусу не обговорювалося, і припустила, що українські лікарні не забезпечені засобами протидії.
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Що відомо про китайський коронавірус Covid-19
- Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померло 1 369 осіб з 60 347 інфікованих.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.
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