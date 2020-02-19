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У соцмережах збирають фейкові голоси проти евакуації людей з Уханя

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Евакуація українців з Уханя / 24 канал

Мешканцями Львівської та Тернопільської областей невідомі надсилають повідомлення з проханням зателефонувати на номер, пообіцявши, що таким чином голос проти евакуації зафіксується.

Розсилка повідомлень збігається у часі із поширенням провокаційних закликів до перекриття доріг або встановлення блокпостів, пише Zaxid.net.

До теми: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

Цікаво, що номер, на який просять подзвонити, це той самий номер, який ще тиждень тому використовував одіозний політик Геннадій Балашов – лідер партії "5.10".

Нині невідомо мету цього "голосування" – це заради жарту чи для посилення паніки. Текст у всіх повідомленнях однаковий: "Привіт! Наберіть цей номер гарячої лінії: 0800500422, там зафіксують голос, що ми проти і не готові приймати в себе людей з Китаю на карантин! Розішли всім своїм знайомим, поки не пізно".


Повідомлення з фейковим голосуванням проти евакуації з Уханя / Zaxid.net


Такий самий номер використовувався в каналі Telegram Геннадія Балашова / Zaxid.net

Переважно ці прохання приходять у приватні повідомлення, втім їх можна зустріти й на популярних львівських чи тернопільських спільнотах у Facebook.

Як пише Zaxid.net, при спробі зателефонувати вмикається автовідповідач, який промовляє: "Дякую. Ваш голос зараховано", а після дзвінка сума коштів на мобільному рахунку не змінюється. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Медицина Facebook Тернопіль Новини Львова
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