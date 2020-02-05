У спеціалізованому закладі на Житомирщині пацієнтів не лікують та утримують в нелюдських умовах

Уповноважені з дотримання прав людини Олександр Гатіятуллін та Ігор Гурін разом з моніторинговою групою НПМ здійснили візит до Радомишльського психоневрологічного інтернату житомирської облради. Виявилось, що в інтернаті не лише не доглядають пацієнтів, а й знущаються з них.

Це повторний візит до Радомишльського психоневрологічного інтернату після перевірки у травні 2017 року, повідомляє пресслужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Втім. за словами омбудсменів, усунено лише частину недоліків. Пацієнтів перестали тримати в ізоляції, нині їм дають достатньо питної води. Також в інтернаті відремонтували лазню та поруч з установою облаштували альтанки для відпочинку. І додаткова позитивна річ – у трудових майстернях з'явився вибір зайнятості, що дуже подобається жінкам-пацієнткам. Втім, на жаль, позитиву менше, ніж негативу.

Відсутність лікування та медикаментів

Як повідомляє пресслужба, жінкам не надаються належні медичні послуги попри те, що у них укладена декларація з сімейним лікарем, а в інтернаті працює лікар терапевт. До прикладу, одна з пацієнток страждає через постійний та нестерпний біль, який виникає через глибокий та широкий пролежень. Лікар навідувався до жінки ще місяць тому та призначив їй лікування, втім на цьому все і закінчилось. На вимогу моніторингової групи сімейний лікар прийшов, оглянув жінку та призначив консультацію у хірурга.



Через відсутність догляду у жінки утворились глибокі пролежні / ombudsman.gov.ua

Окрім того, у психоневрологічному інтернаті не виявили найнеобхідніших засобів та препаратів для лікування пацієнтів: протисудомні, седативні, нейролептики. Й хоч інтернат має сучасний кабінет масажиста, втім вже понад пів року пацієнти не отримують таких послуг. Ба більше, в установі належним чином не ведуть медичної документації, натомість лікарі лише формально оглядають підопічних і взагалі не контролюють виконання своїх призначень. Якщо у пацієнтів присутні тілесні ушкодження – їх не фіксують та не повідомляють про це в органи поліції, що необхідно робити згідно з наказом МОЗ України від 06.07.2016 № 612/679.

Що розповідають пацієнти інтернату

Коли омбудсмени спілкувалися з пацієнтами на одинці, їм повідомили, що деякі молодші медсестри фізично знущаються з підопічних, а персонал використовує деяких з них для догляду за іншими. Й попри те, що в установі єдиний для усіх режим догляду, деяким пацієнтам не дозволяють вдень заходити до своїх житлових кімнат. Все, що їм залишається – сидіти на незручних лавках, обернутими спиною до телевізора, ймовірно через це деякі просто лежать на підлозі, коли хочеться прилягти. Варто зазначити, що в установі є велика, затишна та умебльована кімната, але вона використовується лише гостями установи.



Деякі пацієнти лежать просто на підлозі / ombudsman.gov.ua

Під час переодягання в кімнаті денної зайнятості, жінок змушують роздягатись наголо в присутності усіх. Ще пацієнтки розповіли, що їх примушують коротко стригтися. Також жінкам встановили необґрунтовані обмеження користування душовими кімнатами – 20 жінок повинні встигнути помитися за 40 хвилин. Також досі не усунули проблему неформальної ієрархії серед самих підопічних.

Моніторингова група надіслала звід огляду керівництву Житомирської облдержадміністрації та установи.

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