У США схвалили тести на коронавірус для самостійного використання

У США дозволили набори для тестування на COVID-19. Їх можна провести самостійно вдома, без допомоги медиків.

Про це повідомляється на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

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FDA вперше видало дозвіл на використання діагностичного тесту на COVID-19, який передбачає можливість збору матеріалу для дослідження самими пацієнтами в домашніх умовах.

Йдеться про тести американської компанії LabCorp. Їхній набір для тестування включається в себе спеціальний ватяний тампон, за допомогою якого пацієнти можуть самостійно в домашніх умовах взяти мазок з носогорла для аналізу, фізіологічний розчин і упаковку.

Пацієнти тепер можуть самостійно зробити мазок, а після цього упакувати його і відправити на аналіз в лабораторію LabCorp. Очікується, що такі набори стануть доступними для споживачів та медиків в найближчі тижні.

Як повідомляє американське видання The Verge, вартість такого набору становить 119 доларів. Видання зазначає, що FDA дозволила випуск таких наборів ще в кінці березня, проте тоді повідомлялося, що Управління не рекомендує користуватися ними без нагляду лікаря.



Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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