У США будуть продавати "жіночу віагру"

321 Читать новость на русском
Віагра для жінок
Віагра для жінок / unsplash.com

22 червня американське Управління з контролю за продуктами й ліками FDA схвалило продаж нових ліків, призначених для посилення сексуального потягу у жінок.

При цьому експерти FDA визнали, що у нового препарату "мізерні рецензовані дані", повідомляє Science Alert.

Читайте також: Скільки потрібно займатися сексом у вашому віці

Цей препарат випускається під торговою маркою Vyleesi, також відомий як бремеланотід. Ця речовина вводиться ін'єкційно за 45 хвилин до сексу і впливає на області мозку, що відповідають за лібідо. Препарат не рекомендується використовувати частіше восьми разів на місяць.

via GIPHY

Ефективність та безпечність Vyleesi були вивчені у двох 24-тижневих, рандомізованих, подвійних сліпих, плацебо-контрольованих дослідженнях у більш ніж 1200 жінок в пременопаузі з HSDD.

Експерти поставилися до розробки скептично: у зниженого потягу можуть бути різні причини, і вирішувати їх потрібно з лікарями відповідного профілю.

Крім того, препарат схвалили швидко, не отримавши дані про можливу шкоду при тривалому використанні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Чому набрякають ноги: основні причини
сьогодні
8593
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Жіноче здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні 10:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
12789
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
23 червня 20:44 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
2385
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
23 червня 10:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 8703
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 червня 19:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 14964
Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
19 червня 20:00 Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
Юлія Ліпенцева 1043
Новини
Більше новин
Залиште відгук