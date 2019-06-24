У США будуть продавати "жіночу віагру"

22 червня американське Управління з контролю за продуктами й ліками FDA схвалило продаж нових ліків, призначених для посилення сексуального потягу у жінок.

При цьому експерти FDA визнали, що у нового препарату "мізерні рецензовані дані", повідомляє Science Alert.

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Цей препарат випускається під торговою маркою Vyleesi, також відомий як бремеланотід. Ця речовина вводиться ін'єкційно за 45 хвилин до сексу і впливає на області мозку, що відповідають за лібідо. Препарат не рекомендується використовувати частіше восьми разів на місяць.

Ефективність та безпечність Vyleesi були вивчені у двох 24-тижневих, рандомізованих, подвійних сліпих, плацебо-контрольованих дослідженнях у більш ніж 1200 жінок в пременопаузі з HSDD.

Експерти поставилися до розробки скептично: у зниженого потягу можуть бути різні причини, і вирішувати їх потрібно з лікарями відповідного профілю.

Крім того, препарат схвалили швидко, не отримавши дані про можливу шкоду при тривалому використанні.

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