У США через коронавірус госпіталізували багато молодих людей

П'ята частина від усіх госпіталізованих з коронавірусом і восьма частина з тих, кому потрібна невідкладна допомога – це люди віком від 20 до 44 років.

З усіх 508 пацієнтів, яких у США госпіталізували з коронавірусом під час першої хвилі, 38% – люди віком від 20 до 54 років, повідомляє CDC.

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Натомість близько половини пацієнтів з тих, які отримують невідкладну допомогу у відділеннях інтенсивної терапії, молодші 65 років.

20% госпіталізованих та 12% пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії належать до вікової категорії 20-44 роки. Цікаво, що всього лише 6% госпіталізованим пацієнтам більше, ніж 84 роки.

Зазначимо, що у звіті немає інформації про супутні захворювання, які могли б бути у цих людей, наприклад, онкологічні або аутоімунні.

Тобто неможливо визначити, яким чином сформувалась така статистика. Однак фахівців все ж турбує те, що серед госпіталізованих так багато молоді.

Лікарі вважають, що цей звіт прямий доказ того, як пандемія стрімко шириться США.

Станом на 23 березня, у світі зафіксували 353 681 випадок зараження коронавірусом та 15 418 смертельних випадків.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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