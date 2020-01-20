У США дозволили вживати екстазі для лікування психічної хвороби

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило вживати MDMA для терапії важкого посттравматичного стресового розладу.

Нині проходить остання фаза клінічних випробувань, втім доступ до препарату можна отримати вже. Дозвіл на терапію за допомогою MDMA видали поки що лише 50 пацієнтам, але це не входить у фінальну базу випробувань, пише New Atlas.

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MDMA – це MDMA це психоактивна речовина, яку у народі називають "екстазі". FDA видало дозвіл на клінічні випробування цієї речовини для лікування ПТСР ще у 2016, й через рік MDMA-терапію почали називати "проривною". Це означає, що засіб перетвориться у легальний та ефективний в найближчі декілька років.

Нині проходять клінічні випробування III фази, результати яких остаточно вкажуть на безпеку та ефективність використовуваних доз MDMA.

У клінічній практиці таке лікування використовуватимуть лише після офіційного завершення. Втім FDA вже дозволило приймати препарат 50 пацієнтам 10 медичних установ США.

Пацієнти будуть дотримуватись схеми, використаної під час клінічних випробувань – контрольовний прийом MDMA та тривала робота з психотерапевтом.

Що таке ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад вважається хронічним порушенням психічного стану, який може розвинутися після травматичної події. Якщо ніяк не боротися з хворобою, вона може призвести не лише до руйнації соціального статусу та особистого життя, а й до летального випадку.

За даними ВООЗ, приблизно 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР. Про симптоми постравматичного стресового розладу детальніше можна почитати ось тут.

Терапію за допомогою психоактивних речовин вважають прогресивною

Дослідження та перевірка ефективності MDMA для лікування ПТСР на території США проводяться за участю та фінансової підтримки Міждисциплінарної асоціації психоделічних досліджень (MAPS).

Результати роботи будуть опубліковані після проведення терапії, і, ймовірніше за все, їх враховуватимуть при схваленні препарату для медичної практики.

Якщо результати випробувань не розчарують, MDMA-терапія може увійти в медичну практику у найближчі декілька років.

Нині у США проводять ряд випробувань для того, аби зрозуміти, чи є місце психоактивним речовинам у медичній практиці. До прикладу, нещодавнє дослідження з 25 000 учасниками показало, що вживання канабісу допомагає людям з посттравматичним стресовим розладом, зменшуючи депресивні епізоди та "відсіюючи" думки про самогубство.

Окрім того, деякі вчені вважають, що галюциногенні гриби лікують депресію значно ефективніше, ніж традиційні антидепресанти. У 2018 році речовині псилоцибін, яка є активною речовиною цих грибів, також надали статус "проривної терапії".

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