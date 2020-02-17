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У США лікар покінчив життя самогубством через те, що брехав про вакцинацію

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Вакцинація у світі / unsplash.com

У Чикаго лікар Ван Койніс скоїв самогубство, лишивши записку про те, що шкодує про свої неправильні вчинки стосовно вакцинації дітей.

Як лікар зазначив у записці, на прохання батьків він не вакцинував дітей, але в обліку зазначав протилежне, повідомляє CNN.

До теми: Щеплення від дифтерії: коли робити, види та побічна дія вакцинації

Чоловіка знайшли мертвим ще у вересні 2019 року, втім його записка стала причиною розслідування. 

Впродовж багатьох років Койніс був дуже шанованим лікарем. Але записка, яку він залишив після себе, демонструвала, що він жахливо шкодував про те, як виконував щеплення впродовж останніх 10 років,
– сказав шериф округу Кук Томас Дарт.


Доктор Ван Койніс / CNN

Як пише видання, Койніс отримав ліцензію та практикував медицину з 1991 року в Іллінойсі. Усі діти цього штату, які відвідують дитячі садочки та школи зобов'язані вакцинуватися, згідно з законодавством.

Під час розслідування, органи влади не змогли визначити, хто з пацієнтів лікаря був вакцинований, а хто ні. 

Нагадаємо, що в Україні рішення щодо допуску невакцинованих дітей до шкіл приймається дирекцією навчального закладу.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Новини США Вакцинація Самогубство
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