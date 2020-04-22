У США люди почали вмирати від коронавірусу набагато раніше, ніж вважалося

Щонайменше двоє людей, які померли на початку і всередині лютого, контактували з новим коронавірусом.

Про це заявили чиновники системи охорони здоров'я в Каліфорнії, передає The Washington Post.

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Це означає, що COVID-19 почав поширюватися в США і вбивати на кілька тижнів раніше, ніж вважалося до цього часу.

Зазначається, що у зразках тканин, які взяли у тіл померлих в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія, був виявлений коронавірус.

Одна людина померла 6 лютого, а інша – 17 лютого. Але до цього часу вважалося, що перша смерть від COVID-19 у США сталася 29 лютого у Кіркленді, штат Вашингтон.

Факт, що смерті через COVID-19 були ще на початку лютого, дуже важливий. Тому що це означає, що вірус був тут значно довше, ніж ми це зрозуміли. Він безперешкодно поширювався у спільноті якийсь час,

– сказав лікар і голова округ Санта-Клара Джефф Сміт.

Поки не відомо, як саме ці люди заразилися. Адже немає жодних даних про те, що вони виїздили з країни. Як пояснила лікар Сара Коді, буде проведене додаткове розслідування, щоб з'ясувати всі обставини.

Так пізно виявили цих людей через жорсткі обмеження на проведення тестів у лютому, коли пандемія тільки розгоралася. Центр контролю і профілактики захворювань США наказав тестувати лише людей з очевидними симптомами й відомою історією мандрівок. Тому жертв не перевіряли на коронавірус до проведення розтинів.

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