У США мати відмовилася давати дитині ліки від грипу: хлопчик помер

В американському штаті Колорадо від грипу помер 4-річний хлопчик. Напередодні він захворів на грип, однак мати не давала йому ліки, які прописав лікар. Натомість вона радилася з противниками вакцинації у Facebook щодо лікування.

Мати лікувала дитину народними засобами: олією, м'ятою, вітаміном С та лавандою. Як пише NBC News, коли ці засоби не допомогли, жінка звернулася за порадою у групу антивакцинаторів у фейсбуці.

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Там їй запропонували лікуватися грудним молоком, чебрецем та бузиною. Жоден з користувачів не рекомендував лікуватися медикаментами від грипу. Згодом у хлопчика почалася лихоманка та судоми, його госпіталізували й за декілька днів він помер.



У США 4-річний Пуебло помер від грипу / Фото: NBC News

Грип – що це? Це – гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Воно легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто й у будь-якому віці.

До основних симптомів грипу належать:

висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів;

лихоманка;

головний біль;

ломота у м'язах і суглобах;

загальна слабкість;

втрата апетиту, можливо, нудота;

кашель, що може тривати понад два тижні.

У родини залишилося ще три сини, наймолодшому з них 10 місяців і він також захворів на грип. Лікар прописав усім членам родини препарат "Таміфлю".

Довідка: "Таміфлю" – це противірусний засіб, який вживають для лікування грипу. Його використовують переважно тоді, коли хвороба перебігає важко, або коли хворіє людина з групи ризику: люди похилого віку, астматики, діабетики.

Найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинуватися. І робити це потрібно щороку. Саме щеплення знижує ризик захворіти на грип і запобігає виникненню важких ускладнень хвороби. Американський Центр з контролю і профілактиці захворювань рекомендує вакцинуватися до кінця жовтня кожного року. Наразі невідомо, чи була дитина щеплена від грипу. Однак мати хлопчика є прибічницею антищеплень, тож, можна припустити, що хлопчика не вакцинували.

Хто такі прихильники антивакцинації?Це група людей, які виступають проти щеплень. Зазвичай вони бояться, що ліки є неякісними та лише нашкодять організму. Насправді ж через саму вакцину захворіти нереально, адже у препараті використовують інактивовані (вбиті) віруси, які не можуть заразити людину. Вони лише навчають імунну систему, як правильно захистити організм від того чи іншого штаму грипу.

Все, що потрібно знати про щеплення – читайте у матеріалі 24 каналу.