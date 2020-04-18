У США на коронавірус протестували вже понад 3,5 мільйона людей

Станом на ніч проти 18 квітня у Сполучених Штатах Америки на коронавірус захворіли вже 709 тисяч людей – це найвищий показник у світі. Цікаво, що США також лідирують за кількістю протестованих людей – 3,5 мільйона або 1,06% населення.

За останніми даними, у Сполучених Штатах від коронавірусу померли вже понад 37 тисяч людей. Цей показник також є рекордним.

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Порівняно з іншими показниками кількість людей, які вже одужали від коронавірусу, у США є середнім з-поміж країн, які найбільше постраждали від епідемії. У Штатах таких 60,5 тисячі.

Як ще країни тестують громадян на коронавірус:

Німеччина – 1,7 мільйона тестів або 2,05% населення;

Росія – 1,7 мільйона тестів або 1,18% населення (щонайменше, про такі цифри заявляє російська влада);

Італія – 1,24 мільйона тестів або 2,05% населення;

Іспанія – 930 тисяч тестів або 1,98% населення;

ОАЕ – 767 тисяч тестів або 15,9% населення;

Туреччина – 558 тисяч тестів або 0,69% населення;

Південна Корея – 546 тисяч тестів або 1,07% населення;

Польща – 179 тисяч тестів або 0,46% населення;

Україна – 47 тисяч тестів або 0,12% населення.

Не виключено, що найбільше тестів на коронавірус було проведено у Китаї, в якому живе майже 1,4 мільярда людей, і де почалася епідемія. Втім китайська влада точних чисел не називає.

Які країни найбільше постраждали від коронавірусу: