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У США на коронавірус протестували вже понад 3,5 мільйона людей

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У США понад 700 тисяч людей захворіли на коронавірус / aljazeera.com

Станом на ніч проти 18 квітня у Сполучених Штатах Америки на коронавірус захворіли вже 709 тисяч людей – це найвищий показник у світі. Цікаво, що США також лідирують за кількістю протестованих людей – 3,5 мільйона або 1,06% населення.

За останніми даними, у Сполучених Штатах від коронавірусу померли вже понад 37 тисяч людей. Цей показник також є рекордним.

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Порівняно з іншими показниками кількість людей, які вже одужали від коронавірусу, у США є середнім з-поміж країн, які найбільше постраждали від епідемії. У Штатах таких 60,5 тисячі.

Як ще країни тестують громадян на коронавірус:

  • Німеччина – 1,7 мільйона тестів або 2,05% населення;
  • Росія – 1,7 мільйона тестів або 1,18% населення (щонайменше, про такі цифри заявляє російська влада);
  • Італія – 1,24 мільйона тестів або 2,05% населення;
  • Іспанія – 930 тисяч тестів або 1,98% населення;
  • ОАЕ – 767 тисяч тестів або 15,9% населення;
  • Туреччина – 558 тисяч тестів або 0,69% населення;
  • Південна Корея – 546 тисяч тестів або 1,07% населення;
  • Польща – 179 тисяч тестів або 0,46% населення;
  • Україна – 47 тисяч тестів або 0,12% населення.

Не виключено, що найбільше тестів на коронавірус було проведено у Китаї, в якому живе майже 1,4 мільярда людей, і де почалася епідемія. Втім китайська влада точних чисел не називає.

Які країни найбільше постраждали від коронавірусу:

  • США – 709 тисяч захворювань, понад 37 тисяч людей померли;
  • Італія – 172 тисячі випадків, понад 22 тисячі людей померли;
  • Іспанія – 190 тисяч випадків, 20 тисяч людей померли;
  • Франція – 147 тисяч випадків, 18,6 тисячі людей померли;
  • Велика Британія – 108 тисяч випадків, 14,5 тисячі людей померли.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Жертви Новини США Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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