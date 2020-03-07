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У США на лайнері Grand Princess спалах коронавірусу: на борту 49 українців

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У США на лайнері Grand Princess спалах коронавірусу / businessinsider.com

На лайнері Grand Princess біля берегів Каліфорнії виявили 21 людину інфіковану новим коронавірусом. На борту судна перебуває 3,5 тисяч осіб, серед них – 49 українців.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив, що загалом на борту Grand Princess перебувають громадяни 54 країн світу, повідомляє УНІАН.

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Штат Каліфорнія вирішив перевірити усіх пасажирів лайнера на наявність ознак коронавірусу. Справа у тому, що перший летальний випадок від китайського вірусу у Каліфорнії стався у людини, яка відпочивала на Grand Princess у лютому.

Залежно від результатів тестів буде ухвалено рішення щодо карантинування частини пасажирів або всіх осіб, які перебувають на судні, – додав Погорельцев.

Державний департамент США повідомляє про 49 українців на борту Grand Princess. Наразі Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує цю інформацію.

Що відомо про епідемію коронавірусу на лайнері Diamond Princess?Раніше епідемію коронавірусу виявили на лайнері Diamond Princess. Тоді коронавірус 2019-nCoV підтвердили у 4 громадян України. Усі вони є членами екіпажу судна Diamond Princess, який відправили на карантин біля берегів Японії. Згодом одна з українок одужала. Загалом на борту перебували 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про понад 100 осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема двох українців.

27 лютого лайнер покинули всі пасажири, а 2 березня – екіпаж корабля. Втім, члени екіпажу повинні будуть пройти повторний двотижневий карантин в державній установі в префектурі Сайта

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Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини США Транспорт Водний транспорт Коронавірус Covid-19 Здоров'я Медицина
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