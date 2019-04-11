У США оголосили надзвичайний стан через кір з України

У деяких районах Нью-Йорка оголосили надзвичайний стан через різкий спалах кору, який як підозрюють, потрапив до США з України.

У 2019 році у США зафіксували вже 465 випадків зараження на кір, майже 170 з них – у штаті Нью-Йорк, округ Рокленд, де живе значна кількість ультра-ортодоксальних євреїв. Це рекордні показники за останні 28 років. За інформацією The New York Times до Нью-Йорка кір прийшов з України.

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Щороку десятки тисяч хасидів їдуть в Умань на Черкащині святкувати єврейський новий рік. Торік дата припала на початок вересня, і за кілька тижнів потому спалах кору стався в Ізраїлі, а у жовтні хворобу зафіксували у Нью-Йорку. Видання пише, що до США вірус привезли саме паломники з України.



Епідемія кору в Україні

9 квітня мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив обов'язкову вакцинацію і режим надзвичайного стану у галузі охорони здоров’я. Причина такої позиції – у неправдивій інформації про неефективність чи навіть шкоду імунізації, пояснює влада.

Перевірити наявність імунітету від вірусів кору, краснухи й паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів на наявність антитіл класу IgG.

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