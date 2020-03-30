У США пара прожила разом 65 років та в один день померла від коронавірусу
Подружжя з Чикаго прожили разом 65 років й померли від коронавірусу з різницею у декілька годин.
Світ дізнався про закоханих після того, як підприємець Стівен Неш розповів історію своїх дідуся та бабусі у твіттері.
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Вони померли через добу після того, як дізналися про свій діагноз. Це трапилося у той день, коли у США вперше зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19.
Люблячий онук поділився спільним фото бабусі й дідуся та розповів, що вони залишили після себе 6 дітей та 18 онуків.
Я втратив бабусю і дідуся за 24 години через коронавірус. Обійміть своїх близьких міцніше,
– розповів Неш.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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