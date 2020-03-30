У США пара прожила разом 65 років та в один день померла від коронавірусу

Подружжя з Чикаго прожили разом 65 років й померли від коронавірусу з різницею у декілька годин.

Світ дізнався про закоханих після того, як підприємець Стівен Неш розповів історію своїх дідуся та бабусі у твіттері.

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Вони померли через добу після того, як дізналися про свій діагноз. Це трапилося у той день, коли у США вперше зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19.

Люблячий онук поділився спільним фото бабусі й дідуся та розповів, що вони залишили після себе 6 дітей та 18 онуків.

Я втратив бабусю і дідуся за 24 години через коронавірус. Обійміть своїх близьких міцніше,

– розповів Неш.

Lost both of my grandparents in the past 24hrs to covid-19. Life comes at you fast.



Hug your loved ones tighter — Steven Nash (@nashsteviej) March 25, 2020



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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