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У США пара прожила разом 65 років та в один день померла від коронавірусу

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Подрудня пара в один день померла від коронавірусу / Twitter

Подружжя з Чикаго прожили разом 65 років й померли від коронавірусу з різницею у декілька годин.

Світ дізнався про закоханих після того, як підприємець Стівен Неш розповів історію своїх дідуся та бабусі у твіттері.

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Вони померли через добу після того, як дізналися про свій діагноз. Це трапилося у той день, коли у США вперше зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19.

Люблячий онук поділився спільним фото бабусі й дідуся та розповів, що вони залишили після себе 6 дітей та 18 онуків.  

Я втратив бабусю і дідуся за 24 години через коронавірус. Обійміть своїх близьких міцніше,
– розповів Неш. 

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Сімʼя Жертви Новини США
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