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У США поліція випадково виявила 17 тіл померлих від коронавірусу в будинку пристарілих

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Коронавірус в США: в будинках для престарілих масово помирають люди / washingtonpost

У США, штат Нью-Джерсі, правоохоронці після анонімного повідомлення обшукали будинок для людей похилого віку і виявили в морзі 17 померлих від коронавірусу.

Правоохоронці відреагували на анонімний дзвінок про те, що в сараї будинку для людей похилого віку є труп. Про це повідомляє NYT.

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По приїзду ця інформація підтвердилася, однак крім цього, правоохоронці виявили ще 17 померлих від коронавірусу — із 68 осіб, які померли в цьому закладі, включно з двома медсестрами.

Вони були просто приголомшені кількістю людей, яких виносили,
— повідомив начальник поліції в Андовере Ерік С. Даніельсон.

Інші будинки для людей похилого віку в нью-йоркському регіоні також опинилися під загрозою поширення коронавірусу, жертвою яких вже стали тисячі їх мешканців.


Ситуація з поширенням коронавірусу в США критична

Однак Andover Subacute, розрахований на 700 пацієнтів, є найбільшою ліцензованою установою штату, і ризик подальшого розповсюдження жахає членів сім'ї, які вже звернулися до місцевого конгресмена.

Проблема, з якою ми стикаємося у всіх цих будинках престарілих, полягає в тому, що коли вірус поширюється, це схоже на лісову пожежу. Дуже важко це зупинити,
– сказав уповноважений Джош Готхаймер.

Примітно, що ситуація зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції саме в будинках для пристарілих критична у всьому світі. Адже літні люди є в групі ризику через складний перебіг COVID-19. Оскільки в таких закладах важко абсолютно обмежити контакти жителів, вірус поширюється швидко. 

Коротко про ситуацію з поширенням COVID-19 в США

  • Станом на 16 квітня жертвами коронавірусу у США стали понад 30 тисяч людей.
  • Вперше в історії США на території усієї країни проголосили режим major disaster – найбільшого лиха або катастрофи.
  • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США. 
  • США на першому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус, число інфікованих – близько 640 тисяч.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Новини США Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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