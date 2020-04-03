У США померла наймолодша жертва коронавірусу

Минулого тижня в Сполучених Штатах Америки від коронавірусу померла наймолодша людина. Немовляті було всього 6 тижнів.

Губернатор штату Коннектикут Нед Ламонт, саме там це сталося, заявив, що це наймолодша смерть від COVID-19 в усьому світі, передає CBC.

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Нині з несамовитим сумом ми можемо підтвердити першу дитячу смерть в Коннектикуті, пов'язану з COVID-19. Наприкінці минулого тижня 6-тижневого новонародженого з району Хартфорд не доправили до лікарні, а тому не змогли врятувати. Тестування підтвердило вчора ввечері, що новонароджений був заражений вірусом COVID-19,

– написав Ламонт у Твітері.

Видання зазначило, що хоч і в новонародженого тест показав позитивний результат на коронавірус, але точну причину смерті називати рано. Во за процедурою треба провести ще багато тестів.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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