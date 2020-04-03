У США померла наймолодша жертва коронавірусу
Минулого тижня в Сполучених Штатах Америки від коронавірусу померла наймолодша людина. Немовляті було всього 6 тижнів.
Губернатор штату Коннектикут Нед Ламонт, саме там це сталося, заявив, що це наймолодша смерть від COVID-19 в усьому світі, передає CBC.
Також на тему: Коронавірус у США: за добу захворіли 30 тисяч людей
Нині з несамовитим сумом ми можемо підтвердити першу дитячу смерть в Коннектикуті, пов'язану з COVID-19. Наприкінці минулого тижня 6-тижневого новонародженого з району Хартфорд не доправили до лікарні, а тому не змогли врятувати. Тестування підтвердило вчора ввечері, що новонароджений був заражений вірусом COVID-19,
– написав Ламонт у Твітері.
Видання зазначило, що хоч і в новонародженого тест показав позитивний результат на коронавірус, але точну причину смерті називати рано. Во за процедурою треба провести ще багато тестів.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
В Україні вже 942 випадки коронавірусу: деталісьогодні , 10:08
-
Для лікування COVID-19 Україна завезе три препарати з Індії, – Радуцькийсьогодні , 01:26
-
Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 114 випадківсьогодні , 00:45
-
Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросласьогодні , 11:16
-
На Донеччині зафіксували вже 8 випадків коронавірусусьогодні , 00:01
-
Степанов розповів про плани уряду щодо посилення карантину в Україні: деталісьогодні , 08:35