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У США померла наймолодша жертва коронавірусу

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В США немовля померло від коронавірусу / Unsplash

Минулого тижня в Сполучених Штатах Америки від коронавірусу померла наймолодша людина. Немовляті було всього 6 тижнів.

Губернатор штату Коннектикут Нед Ламонт, саме там це сталося, заявив, що це наймолодша смерть від COVID-19 в усьому світі, передає CBC.

Також на тему: Коронавірус у США: за добу захворіли 30 тисяч людей

Нині з несамовитим сумом ми можемо підтвердити першу дитячу смерть в Коннектикуті, пов'язану з COVID-19. Наприкінці минулого тижня 6-тижневого новонародженого з району Хартфорд не доправили до лікарні, а тому не змогли врятувати. Тестування підтвердило вчора ввечері, що новонароджений був заражений вірусом COVID-19,
– написав Ламонт у Твітері.

Видання зазначило, що хоч і в новонародженого тест показав позитивний результат на коронавірус, але точну причину смерті називати рано. Во за процедурою треба провести ще багато тестів.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Діти Новини США Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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