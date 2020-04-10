24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У США розпочали клінічні випробування ще одних ліків проти COVID-19

-
Тестування гідроксихлорохіну / Unsplash

Національний інститут здоров’я США почав набирати учасників для клінічних випробувань ефективності застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Також на тему: Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців

Але результати цього дослідження будуть не раніше липня 2021 року.

Планують залучити понад 500 дорослих пацієнтів, у яких підтверджено діагноз COVID-19 , які наразі перебувають в лікарнях чи відділеннях невідкладної допомоги в очікуванні шпиталізації,
– йдеться у повідомленні.

Гідроксихлорохін наразі використовується для лікування малярії, вовчака та ревматоїдного артриту. Його eфективності у лікуванні коронавірусу не доведено. Втім, його використання активно просуває президент Дональд Трамп.

Нещодавно Україні передали 320 тисяч таблеток цього препарату. Але наразі невідомо, чи їх будуть використовувати для досліджень. Цей препарат вже прописали у національному протоколі лікування хворих на COVID-19. Це викликало обурення в екс-очільниці МОЗ Уляни Супрун, оскільки препарат ще повноцінно не досліджений. 


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Профілактика захворювань Ліки Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:40 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
9 квітня 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
9 квітня 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин