У США розповіли, коли очікують другу страшну хвилю коронавірусу

Друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша. Її очікують взимку й вона може збігтися з сезонним грипом.

Про це розповів директор Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд в інтерв'ю The Washington Post.

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Директор CDC Роберт Редфілд “Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде насправді навіть складнішою, ніж та, яку ми тільки що пройшли. У нас буде епідемія грипу і епідемія коронавірусу одночасно”.

Він зазначив, що наявність спалахів відразу двох респіраторних захворювань може призвести до неймовірного навантаження на систему охорони здоров'я і до цього потрібно готуватися кілька місяців.

Редфілд вважає, що за літо працівники охорони здоров'я США повинні переконати американців зробити щеплення від грипу. Таким чином можна буде звести до мінімуму кількість людей, госпіталізованих через грип.

Він також додав, що до протестів, які виникли через карантин, заохочував сам президент Дональд Трамп у Twitter.

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