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У США стартують клінічні випробування вакцини проти коронавірусу

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У США почнуть випробування вакцини проти коронавірусу / ukrinform.ua

У Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2. Перший учасник випробувань 16 березня отримає експериментальну дозу.

Загалом у випробуваннях візьмуть участь 45 здорових волонтерів віком від 18 до 55 років. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

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Волонтери отримають різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США,
– йдеться повідомленні.

Випробовування проведуть у дослідницькому інституті в Сіетлі.

Волонтери заразитися коронавірусом не можуть, адже зразки вакцини не містять вірусу. Мета випробування – впевнитися, що вакцини не мають серйозних побічних ефектів. Після чого можна буде перейти до етапу масштабніших випробувань.

Крім того, компанія Inovio Pharmaceuticals планує незабаром почати випробування своєї вакцини. Вони пройдуть в Університеті Пенсільванії й випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь десятки добровольців.

У галузі охорони здоров'я США зазначають, що на повноцінне впровадження потенційної вакцини потрібно від 12 до 18 місяців.

Основне про коронавірус у світі

  • Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
  • 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще два підтверджених випадки захворювання.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
  • Досі немає вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Окрім США, над її розробкою працюють у Китаї.

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Теги: Новини США Коронавірус Covid-19 Медицина Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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