У США стрімитимуть похорони людей померлих від коронавірусу

У США через коронавірус похорони відбуваються лише за присутності близьких родичів. Їх фільмують, щоб це змогли побачити далекі родичі.

Від коронавірусу вже померло майже 9 тисяч людей. Тому навіть на похороні все частіше вдаються до запобіжних заходів проти поширення захворювання, пише Fox News.

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Центр з контролю і профілактики захворювань склав рекомендації, за якими кількість присутніх на похороні має бути обмежена тільки найближчими членами сім'ї. Для інших близьких людей церемонія може транслюватися в Інтернеті.

Чому похорони відбуваються без людей?

Такі заходи вводяться не тому, що люди можуть заразитися від померлої людини, а для збереження карантину й люди не заражали один одного під час процесії.

У Великій Британії також почали проводити поховання дистанційно. В Ірландії ж рекомендували відкласти проведення поховання, а в Італії, яка серйозно постраждала від спалаху китайського вірусу, похорон відбувається без людей.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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