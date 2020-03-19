24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У США стрімитимуть похорони людей померлих від коронавірусу

-
Похорони проходять без людей / Unsplash

У США через коронавірус похорони відбуваються лише за присутності близьких родичів. Їх фільмують, щоб це змогли побачити далекі родичі.

Від коронавірусу вже померло майже 9 тисяч людей. Тому навіть на похороні все частіше вдаються до запобіжних заходів проти поширення захворювання, пише Fox News.

Тако ж на тему: Як життя хворих на коронавірус рятують за допомогою 3D-принтерів: фото

Центр з контролю і профілактики захворювань склав рекомендації, за якими кількість присутніх на похороні має бути обмежена тільки найближчими членами сім'ї. Для інших близьких людей церемонія може транслюватися в Інтернеті.

Чому похорони відбуваються без людей? 

Такі заходи вводяться не тому, що люди можуть заразитися від померлої людини, а для збереження карантину й люди не заражали один одного під час процесії. 

У Великій Британії також почали проводити поховання дистанційно. В Ірландії ж рекомендували відкласти проведення поховання, а в Італії, яка серйозно постраждала від спалаху китайського вірусу, похорон відбувається без людей.

що варто знати про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Техно Інтернет Новини США Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
17 березня 13:32 Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук