У США студентка винайшла татуювання, яке зможе допомогти не захворіти на коронавірус

Студентка Джорджійського інституту технологій в США винайшла спосіб боротьби з поширенням коронавірусу. Вона створила спеціальне татуювання, яке вібрує щоразу, коли людина намагається доторкнутися до бличчя.

Студентка Анна Тешо назвала цю систему Touch (дотик), пише CNN.

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Вона пояснила, що винахід виглядає наче татуювання. Воно містить крихітні мотори, вібрація яких нагадує прибрати руки від обличчя.

"Татуювання" друкується на плівці, яка потім наноситься на шкіру в чотирьох місцях – на зап’ястках і в ділянці вух.

З часом Touch змусить користувача послабити або припинити шкідливу звичку торкання руками обличчя",

– пояснила Анна.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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