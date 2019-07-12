У США створюю штучну рибу

У наш час гостро стоїть питання про збереження ресурсів нашої планети. Безліч компаній стають eko-friendly та намагаються адаптуватися під сучасні агрономічні та екологічні умови. У США вже працюють над створенням штучного м'яса та риби.

Каліфорнійський стартап Impossible Foods почав роботу над створенням штучного замінника риби. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Світові запаси морської риби виснажені на 90%, а багато видів знаходяться під загрозою зникнення.

Зараз в компанії вивчають рибний смак. Відтворити його можна за допомогою того ж білка, який застосовували для розробки штучного м'яса. У червні цього року фахівці приготували бульйон з рослин зі смаком анчоусів – його використовували в приготуванні паельї.



Страва зі штучно вирощеного лосося

Також стартап планує створити рослинні аналоги для всіх продуктів тваринного походження.

За прогнозами аналітиків, до 2040 року 60% м'яса буде вирощуватися штучно або його замінять рослинними продуктами зі схожими смаками. Крім того, для блага екології люди перейдуть на комах, медуз та молоко з водоростей.

Impossible Foods планують всесвітньо запустити свою продукцію до 2035 року. Компанія співпрацює з американським Burger King та вже створила для них рецепт вегетаріанських котлет для бургерів.

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