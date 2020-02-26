У США вакцину проти коронавірусу почали тестувати на людях

Нині не існує спеціальних лікарських засобів, які могли б посприяти лікуванню нового коронавірусу. Втім, не все так погано – у США вже почали тестувати вакцину проти Covid-19 на людях.

Клінічні випробування для оцінки безпеки та ефективності вакцини розпочалося в Медичному центрі університету Небраски, повідомляє CNN.

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Відомо, що для тестування вакцини відібрали 20 добровольців. Перша людина, якій зробили вакцину американець, якого евакуювали з японського лайнера "Diamond Princess".

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 711 людей. Загальна кількість інфікованих – 81 254 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало понад 27 тисяч людей.

Яких заходів безпеки вживає Україна через коронавірус Covid-19

Усі кордони та аеропорти проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають в Україну. Деякі пункти пропуску вживають посилених заходів безпеки.

Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областям нададуть тест-системи для виявлення коронавірусу.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Ознак ГРВІ ні в кого не виявили, а тест на коронавірус негативний.

Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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