У США вбили китайського науковця, який займався дослідженням коронавірусу

37-річного дослідника Університету Піттсбурга убив чоловік, який після цього наклав на себе руки. ЗМІ повідомляються, що вчений перебував "на порозі найважливішого відкриття".

Китайського вченого доктора Бін Ліу (Bing Liu) застрелили у своєму будинку в передмісті Піттсбурга, вбивця – 46-річним Хао Гу (Hao Gu), пише KDKA.

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Пізніше поліція виявила цього чоловіка мертвим у його машині – він застрелився. Автомобіль злочинця був розташований в декількох десятках метрів від будинку доктора Біна.

Вбивство китайського науковця: дивитися відео

Правоохоронці розповіли, що чоловіки були знайомі між собою, але не уточнюється, як саме. Доктор Бін був одружений, але дружини в момент злочину вдома не було. Реконструкція вбивства показала, що Хао увійшов в будинок, зробив кілька пострілів в Біна.

Кулі потрапили в голову, шию і тулуб, від отриманих поранень доктор помер на місці. Після цього Хао повернувся у свій автомобіль і застрелився.



Доктора Біна вбив його знайомий / pittsburgh.cbslocal.com

Вбивство виглядає підозрілим, якщо врахувати той факт, що доктор Бін, як стверджується, вів важливі дослідження в Університеті Піттсбурга і "перебував на порозі дуже серйозних відкриттів з приводу розуміння клітинного механізму коронавірусу SARS-CoV-2".

Уродженець Китаю, як і багато інших своїх талановитих співвітчизників, доктор Бін отримав освіту за кордоном. Він закінчив Національний університет Сінгапуру, а пізніше працював у наукових установах США.

В останні місяці доктор Бін досліджував причини виникнення та розвитку COVID-19. Цілком можливо, що його вбивство не пов'язане з цією роботою, а стало причиною якихось інших подій.

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