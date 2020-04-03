24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

У США від коронавірусу одужав 104-річний чоловік

-
Найстарший чоловік одужав від коронавірусу / twitter.com/TheHannahRay

Житель американського штату Орегон, американський ветеран Другої світової війни Білл Лапсчіс вилікувався від викликаної коронавірусом хвороби у віці 104 років.

Таким чином чоловік довів, що перемогти коронавірус можна навіть якщо ти знаходишся в групі ризику, передає koin

Також на тему: У США померла наймолодша жертва коронавірусу

Свій 104-й день народження Лапсчіс відсвяткував на початку цього тижня.

Американський ветеран був одним з 15 мешканців будинку для літніх в місті Лебанон штату Орегон, що заразилися новим коронавірусів. Двоє з цих пацієнтів вже померли на цьому тижні.

Там він разом з іншими й заразився новим коронавірусом. Двоє його сусідів померли на цьому тижні. Але Білл не здався і став найстаршим чоловіком, який переміг COVID-19.

За останньою інформацією університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральної і місцевої влади, в Сполучених Штатах зафіксовані понад 216 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли понад 5100 людей.

 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини США Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:16 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла
Лікування 16563
сьогодні , 04:56 Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"
Новини України 11574
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 942
Лікування 171420
сьогодні , 09:48 COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах – заразилися більше мільйона людей
Здорове життя 38824
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 3 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 6004
сьогодні , 09:45 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 24139
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 29641
сьогодні , 00:45 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 114 випадків
Лікування 31503
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук