У США від коронавірусу одужав 104-річний чоловік
Житель американського штату Орегон, американський ветеран Другої світової війни Білл Лапсчіс вилікувався від викликаної коронавірусом хвороби у віці 104 років.
Таким чином чоловік довів, що перемогти коронавірус можна навіть якщо ти знаходишся в групі ризику, передає koin.
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Свій 104-й день народження Лапсчіс відсвяткував на початку цього тижня.
Американський ветеран був одним з 15 мешканців будинку для літніх в місті Лебанон штату Орегон, що заразилися новим коронавірусів. Двоє з цих пацієнтів вже померли на цьому тижні.
Там він разом з іншими й заразився новим коронавірусом. Двоє його сусідів померли на цьому тижні. Але Білл не здався і став найстаршим чоловіком, який переміг COVID-19.
За останньою інформацією університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральної і місцевої влади, в Сполучених Штатах зафіксовані понад 216 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли понад 5100 людей.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
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