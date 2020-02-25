У США виявили унікальну патологію – жінка мочилася алкоголем

У Пітсбурзі по медичну допомогу звернулась 61-річна жінка. Вона багаторазово здавала сечу й лікарі щоразу виявляли в ній алкоголь. Втім, пацієнтка заперечувала зловживання алкогольними напоями.

Через аналізи сечі лікарі думали, що у жінки алкогольна залежність, але аналіз крові змусив їх переглянути свої висновки, пише Science Alert.

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Коли жінці провели аналіз крові, етанолу в ній не виявили. Виявилось, що у жінки діабет, який вона взагалі не контролювала і продовжувала вживати багато цукрів. Натомість у сечі назбиралася їх велика кількість, які, взаємодіючи з бактеріями, починали бродити – цей стан називається гіперглікозурія.

Бактерії, про які йде мова, були ідентифіковані як Candida glabrata. Вони пов'язані з пивними дріжджами та цілком природні, але не в такій великій кількості.

Лікарі, що виявили цю патологію, пропонують назвати це явище "синдромом ферментації сечового міхура". На жаль, усунути ці бактерії антибіотиками не вдалося, можливо, через неконтрольований діабет. Тому жінці назначили пересадку печінки.

Лікарі зауважили, що схожий, хоч і рідкісний синдром, зустрічається частіше у травній системі. До прикладу, нещодавно у Північній Кароліні виявили чоловіка, організм якого самостійно виробляв алкоголь.

Натомість це другий випадок, коли алкоголь вироблявся у сечовому міхурі. Перший випадок був виявлений під час дослідження посмертно – in vitro.

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