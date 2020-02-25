24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У США виявили унікальну патологію – жінка мочилася алкоголем

- Читать новость на русском
Бродіння у сечовому міхурі / unsplash.com

У Пітсбурзі по медичну допомогу звернулась 61-річна жінка. Вона багаторазово здавала сечу й лікарі щоразу виявляли в ній алкоголь. Втім, пацієнтка заперечувала зловживання алкогольними напоями.

Через аналізи сечі лікарі думали, що у жінки алкогольна залежність, але аналіз крові змусив їх переглянути свої висновки, пише Science Alert.

До теми: В американця організм 8 років самостійно виробляв алкоголь

Коли жінці провели аналіз крові, етанолу в ній не виявили. Виявилось, що у жінки діабет, який вона взагалі не контролювала і продовжувала вживати багато цукрів. Натомість у сечі назбиралася їх велика кількість, які, взаємодіючи з бактеріями, починали бродити – цей стан називається гіперглікозурія. 

Бактерії, про які йде мова, були ідентифіковані як Candida glabrata. Вони пов'язані з пивними дріжджами та цілком природні, але не в такій великій кількості.

Лікарі, що виявили цю патологію, пропонують назвати це явище "синдромом ферментації сечового міхура". На жаль, усунути ці бактерії антибіотиками не вдалося, можливо, через неконтрольований діабет. Тому жінці назначили пересадку печінки. 

Лікарі зауважили, що схожий, хоч і рідкісний синдром, зустрічається частіше у травній системі. До прикладу, нещодавно у Північній Кароліні виявили чоловіка, організм якого самостійно виробляв алкоголь.

Натомість це другий випадок, коли алкоголь вироблявся у сечовому міхурі. Перший випадок був виявлений під час дослідження посмертно – in vitro.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус в Італії: понад 300 заражених, 11 людей померли
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Алкоголь
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук