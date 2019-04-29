У США вперше доставили донорський орган дроном

В американському місті Балтимор (штат Меріленд) людську нирку, призначену для трансплантації, доставили з лікарні до медичного центру дроном. Відстань між ними – 5 кілометрів.

Процес транспортування тривав лише 10 хвилин. Його забезпечували науковці з місцевого університету та команда проекту із розвитку аерокомунікацій AiRXOS. На їхню думку, використання дронів – це важливий крок до підвищення надійності системи доставки донорських органів та медичних препаратів, пише USA Today.

Читайте також: Законна трансплантація в Україні: чому не треба боятися

Такі дрони відрізняються від побутових. У них вбудована спеціальна система моніторингу органу в режимі реального часу, яка надсилає дані на устаткування медичного персоналу.

Медики лікарні Святої Агнеси переконані, що транспортування донорських органів за допомогою дронів знизить витрати на їхню доставку традиціним шляхом.

До речі, 44-річна Тріні Гліспі, для якої і перевозили нирку дроном, успішно перенесла операцію з трансплантації органу.

У США людський орган для трансплантації доставили дроном​: відео