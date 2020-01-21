У США зафіксували перший спалах нового коронавірусу з Китаю

Новий китайський вірус виявили у штаті Вашингтон. Нині усі лікарні намагаються екстрено виявити потенційно заражених людей.

Хворий пацієнт нещодавно відвідував китайське місто Ухань, де й почався спалах вірусної пневмонії, пише The New York Times.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус шириться світом

Пацієнта госпіталізували з пневмонією ще минулого тижня, де й перевірили його на наявність коронавірусу. У статті йдеться, що підтвердження на наявність захворювання прийшло на цих вихідних.

20 січня медичний центр Університету Вандербілта у Нашвіллі наказав розпитувати про візити в Китай у кожного пацієнта, який звертається по медичну допомогу з лихоманкою чи респіраторними симптомами. Ймовірніше за все, нині всі лікарні почали робити так само.

МОЗ України попередив Державну прикордонну службу України про можливість спалаху та надав рекомендації по виявленню інфекції.

22 січня ВООЗ збереться в Женеві аби вирішити, чи оголошувати спалах "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що викликає міжнародний інтерес". Це рідкісна позначка, яка використовується лише для найважчих епідемій.

Симптоми китайського коронавірусу: Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.

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