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У США скоїла самогубство провідна лікарка, яка рятувала хворих на COVID-19

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Лорна Брін скоїла самогубство
Лорна Брін скоїла самогубство

У Нью-Йорку лікарка Лорна Брін, яка перебувала на передовій боротьби з COVID-19, вчинила самогубство. Батько розповів, що жінка почувалася пригніченою через неспроможність врятувати хворих.

Про це пише BBC Україна з посиланням на The New York Times. 

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Вона намагалася виконувати свою роботу і це її вбило,
– заявив у розмові з виданням батько померлої.

Як відомо, Нью-Йорк є епіцентром поширення коронавірусу в США. У місті померли понад 17 тисяч людей, тоді як по всій країні – понад 56 тисяч.

За словами батька, востаннє, коли вони розмовляли, вона здалася йому "відстороненою" і розповідала про те, як пацієнти з COVID-19 помирають ще до того, як медики встигають вивезти їх з машини швидкої допомоги.


Лорна Брін не впоралась зі стресом через пандемію / Фото BBC

Вона справді перебувала на передовій боротьби. Вона є жертвою так само, як усі інші, хто загинув,
– поділився батько померлої.

Лорна Брін очолювала департамент невідкладної допомоги в лікарні на Манхеттені.

Лікарка теж перехворіла на коронавірус, вже через півтора тижня після хвороби Брін хотіла повернутися до роботи, але її знову відправили додому.

Вона пішла з життя у Шарлоттсвілі, штат Вірджинія, де проживала разом із родиною.

У США справді складна ситуація з поширенням коронавірусу. Штати на першому місці за кількістю хворих – COVID-19 виявили у понад мільйона людей, найгірша ситуація в Нью-Йорку – 57 тисяч хворих, з них понад 17 тисяч померли. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Жертви Самогубство Новини Здоров'я Новини США Здоров'я Лікування Нью-Йорк Коронавірус COVID-19
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