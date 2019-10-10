У США жінка ледь не загинула через використання тампонів

Жінка з Північної Кароліни ледь не загинула від синдрому токсичного шоку, який з'явився через використання супер-поглинаючих тампонів. Вона провела в лікарні 11 днів, а 4 провела у реанімації.

Спочатку 32-річна Грета Зарате кілька днів лікувала симптоми застуди, проте її стан почав стрімко погіршуватись, повідомляє Fox.

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У жінки боліли м'язи та паморочилось у голові, її постійно нудило і мучила діарея. Жінка думала, що просто захворіла і не надавала цьому сильного значення. Проте з кожним днем вона слабшала, а лихоманка ставала сильнішою.

На щастя, сестра Грети, яка працює у лікарні медсестрою, таки змусила її сходити до лікаря. Результати показували знижений тиск та збільшену селезінку.



Жінка провела 4 дні у реанімації через використання тампонів

Після взяття мазка з піхви стало зрозуміло, що у жінки токсичний шок. Лікарі знайшли стафілококову інфекцію, яка виникла внаслідок мікроскопічних надрізів, які утворилися після діставання тампону.

Токсичний шок може бути викликаний бактеріями золотистого стафілокока або бактеріями стрептокока групи А. Хоч це найчастіше пов’язують з використанням тампонів, він може виникнути у будь-кого, нвраховуючи дітей.

Токсичний шок – симптоми Висока температура;

Низький кров'яний тиск;

Блювота;

Діарея;

Висипання;

Сплутаність свідомості;

Біль у м'язах;

Почервоніння очей, рота та горла;

Судоми;

Головний біль;

Якщо не діагностувати токсичний синдром вчасно, це може призвести до втрати кінцівок чи навіть смерті.

Важливо! Тампон повинен замінюватись вчасно, відповідно до вашого потоку крові та розміру. Супер-поглинаючі тампони повинні використовуватись лише для справді "важких днів", нормальні для регулярних та звичайних днів, а під кінець критичних днів, коли виділень небагато, найкраще використовувати тампони з найменшою кількістю "крапель".

Коли ви витягуєте сухий тампон зі свого тіла, він може залишати на стінках піхви крихітні поранення, які дозволяють бактеріям потрапляти у вашу кров.

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