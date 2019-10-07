У США жінка з двома вагінами народила дитину

У місіс Роу дві шийки матки та дві утроби, через що лікарі казали їй, що ризик не стати матір'ю складає 90%. Це історія про жінку з рідкісною патологією, яка втратила одну дитину, проте змогла вберегти іншу.

Про свою патологію Елеонор Роу дізналась випадково у 2013 році, коли прийшла заморозити свою яйцеклітину. Тоді у неї виявили дві вагіни, дві утроби та дві шийки матки, повідомляє Daily Mail.

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Елеонор дуже хотіла дітей, проте їй було майже тридцять і вона вирішила заморозити свою яйцеклітину, аби змогти народити від чоловіка, з яким у майбутньому створить сім'ю. Також Елеонор розповідає, що ніколи навіть і не дізналася б про свій діагноз.

Через два роки після виявлення матки дидельфіс, жінку прооперували та забрали стінку, яка розділяла вагіни. Це дуже рідкісний діагноз, з яким жінки можуть мати дітей, проте з нижчою ймовірністю.

Матка дидельфіс – це Це подвійна матка з двома окремими шийками, а інколи й з окремими піхвами.

Згодом Елеонор познайомилась з хорошим хлопцем Крісом, і у 2018 році вийшла за нього заміж. Через кілька місяців пара дізналась, що у них буде дитина. Проте виявилось, що плід закріпився у правій утробі, яка була в Елеонори слабшою.



Омріяне весілля Елеонори та Кріса / Facebook

У першому триместрі вагітності молоде подружжя розбила новина про те, що дитина померла в утробі. Тіло Елеонори було не здатне самотужки "викинути" дитину, тому довелось втручатись хірургам. Лікарі ніколи не оперували людину з такою анатомією, через що жінка пролежала на операційному столі близько 8 годин.

Після операції її запевнили, що якщо пара наважиться на ще одну вагітність – це буде ще складніше.

Одразу після поховань першої дитини, Елеонор дізналась, що знову вагітна. Її вагітність одразу відзначили як "з високим рівнем ризику" та обстежували щотижня.

Жінка розповідає, що це був дуже дивний період у її житті. Вона була розбита та оплакувала втрату, проте водночас раділа новій змозі стати матір'ю.

Елеонор Роу “Це було неначе подарунок... Ми щойно попрощалися з однією дитиною і одразу ще одна прийшла до нас.”

Лише коли вагітність перейшла хронологічну поділку 20 тижнів, в Елеонор з'явилася надія, що вона таки зможе народити другу дитину.

На 24 тижні вагітності з'явилась нова проблема, адже виявилось, що у неї холестаз – серйозне порушення печінки, яке може призвести до мертвонародження.

Проте завдяки постійному нагляду лікарів та підтримці родичів та друзів, на 35 тижні Елеонор народила немовля з прекрасним ім'ям Хоуп (Хоуп у перекладі з англійської – Надія, – ред.).



Немовля Хоуп / Daily Mail

Місіс Роу сказала, що вона хоче подарувати всім жінкам трішки надії.

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