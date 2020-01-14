У столичній лікарні дитину "привалили" металеві двері: фото

У Київській лікарні на 4-річного хлопчика впали металеві двері. У дитини перелом стегнової кістки та шоковий стан.

За фактом травмування дитини поліція проводить перевірку в приміщенні поліклініки, повідомили в поліції.

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Мати трьох дітей через вітряну віспу привела дітей в поліклініку. Коли жінка в реєстратурі отримувала талон до лікаря, хлопчик зачепив металеві двері, які стояли підперті на стіну, в результаті троє металевих дверей привалили дитину.



У дитини перелом правого стегна/Фото:Unsplash

Хлопчик ненароком зачепив важкі металеві двері, які стояли підперті на стіну. В результаті троє металевих дверей привалили дитину. Напередодні тут проводили ремонтні роботи, але ніякої загороджувальної стрічки не було,

— зазначив родич потерпілого хлопчика Олександр Суворов.

Хлопчика швидкою госпіталізували до дитячої лікарні, де дитину прооперують. Втім, через те, що хлопчик хворіє на вітряну віспу, операцію перенесли.

У поліції пообіцяли встановити деталі та причини інциденту.