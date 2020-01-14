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У столичній лікарні дитину "привалили" металеві двері: фото

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Хлопчик отримав перелом правого стегна / unsplash.com

У Київській лікарні на 4-річного хлопчика впали металеві двері. У дитини перелом стегнової кістки та шоковий стан.

За фактом травмування дитини поліція проводить перевірку в приміщенні поліклініки, повідомили в поліції.

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Мати трьох дітей через вітряну віспу привела дітей в поліклініку. Коли жінка в реєстратурі отримувала талон до лікаря, хлопчик зачепив металеві двері, які стояли підперті на стіну, в результаті троє металевих дверей привалили дитину.


У дитини перелом правого стегна/Фото:Unsplash

Хлопчик ненароком зачепив важкі металеві двері, які стояли підперті на стіну. В результаті троє металевих дверей привалили дитину. Напередодні тут проводили ремонтні роботи, але ніякої загороджувальної стрічки не було,
зазначив родич потерпілого хлопчика Олександр Суворов.

Хлопчика швидкою госпіталізували до дитячої лікарні, де дитину прооперують. Втім, через те, що хлопчик хворіє на вітряну віспу, операцію перенесли.

У поліції пообіцяли встановити деталі та причини інциденту.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Діти Новини Здоров'я Лікарня Медицина
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