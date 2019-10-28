У столиці зафіксували третій випадок дифтерії, місто залишилось без жодної дози сироватки, – ЗМІ

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У Києві зафіксовано третій випадок дифтерії
У Києві зафіксовано третій випадок дифтерії / volnovakha.city

У Києві діагностували третій випадок захворювання на дифтерію. Ввечері, 28 жовтня, чоловіка доправили до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

Перед цим у Києві на хвору на дифтерію пацієнтку використали всі дози спеціальної сироватки, які були у столиці, повідомляє ТСН.

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Вперше випадок захворювання на дифтерію в Києві зафіксували 24 жовтня. Захворів 9-річний школяр одного зі столичних ліцеїв. Він не був щепленим від дифтерії через відмову батьків.

Департамент освіти і науки КМДА оголосив про карантин у класі, де навчався хлопець. Його однокласників оглянули, а у класі провели дезінфекцію. Також у департаменті запросили усіх учнів на загальний огляд до лор-лікаря, який прийде у медичний кабінет ліцею.

 
Дифтерія – що це?

Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем.

Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.


Найефективнішим методом профілактики є щеплення. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі або симптоми можуть зовсім не проявлятись. У другому випадку людина є лише носієм.

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Автор: Михайло Года
Теги: Здоров'я Лікування Дифтерія в Україні Новини Києва
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