У столиці зафіксували третій випадок дифтерії, місто залишилось без жодної дози сироватки, – ЗМІ
У Києві діагностували третій випадок захворювання на дифтерію. Ввечері, 28 жовтня, чоловіка доправили до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.
Перед цим у Києві на хвору на дифтерію пацієнтку використали всі дози спеціальної сироватки, які були у столиці, повідомляє ТСН.
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Вперше випадок захворювання на дифтерію в Києві зафіксували 24 жовтня. Захворів 9-річний школяр одного зі столичних ліцеїв. Він не був щепленим від дифтерії через відмову батьків.
Департамент освіти і науки КМДА оголосив про карантин у класі, де навчався хлопець. Його однокласників оглянули, а у класі провели дезінфекцію. Також у департаменті запросили усіх учнів на загальний огляд до лор-лікаря, який прийде у медичний кабінет ліцею.
Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем.
Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.
Найефективнішим методом профілактики є щеплення. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі або симптоми можуть зовсім не проявлятись. У другому випадку людина є лише носієм.
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