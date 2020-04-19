У Сторожинецькій райлікарні на Буковині зайняті всі апарати ШВЛ

У Сторожинецькій центральній районній лікарні у Чернівецькій області зайняті всі апарати ШВЛ та оксигенатори, які використовують для лікування важких хворих на COVID-19 чи з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов, пише інформагенція АСС.

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Балінов додав, що також госпіталізували трьох священників, один з них у важкому стані.

Місць для підключення важких хворих у Сторожинецькій ЦРЛ не залишилося. Всі ШВЛ та оксигенатори зайняті. Ситуація реальна така: всі, кого приймуть надалі, будуть на волю Божу. Є ще 10 палат для хворих на COVID-19 або підозру на нього. Але без можливості отримати кисневу підтримку. Нові оксигенатори мають бути через 7-10 днів,

– сказав голова Сторожинецької РДА.

Головний лікар Сторожинецької ЦРЛ Олександр Войцеховський додав, що інфекційне відділення розраховане на 7 хворих і вже себе вичерпало.

"Перепрофілювали додаткового гінекологічне відділення, лор-відділення, і от уже від нині перепрофілюємо терапевтичне. Переводимо його у гімназію", – додав він.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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