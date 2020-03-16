Зеленський: У суботу доставлять мільйон експрес-тестів для виявлення коронавірусу

У суботу, а саме 21 березня, Україна очікує на прибуття мільйону експрес-тестів для виявлення коронавірусу. За словами Володимира Зеленського, їх має вистачити приблизно на мільйон людей.

Таку кількість швидких тестів для діагностики коронавірусу вдалось закупити завдяки найбагатшій людині Китаю, про це Зеленський розповів в ефірі програми "Свобода Слова".

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Володимир Зеленський розповів, що закупівлю експрес-тестів профінансував китайський підприємець Джек Ма, надавши Україні 80 мільйонів доларів.

Усі тести відправлять до лікарень по різних містах. Але, за словами президента, спершу значну частину відправлять на передову.

Більшість цих тестів, чи, скажімо так, не більшість, а "в першу чергу", ми хочемо передати саме нашим військовим,

– заявив Володимир Зеленський.

Станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження Covid-19 та один летальний випадок.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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