24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Зеленський: У суботу доставлять мільйон експрес-тестів для виявлення коронавірусу

- Читать новость на русском
Експрес-тести на коронавірус в Україні / 24 канал

У суботу, а саме 21 березня, Україна очікує на прибуття мільйону експрес-тестів для виявлення коронавірусу. За словами Володимира Зеленського, їх має вистачити приблизно на мільйон людей.

Таку кількість швидких тестів для діагностики коронавірусу вдалось закупити завдяки найбагатшій людині Китаю, про це Зеленський розповів в ефірі програми "Свобода Слова".

До теми У Чернівецькій та Житомирській областях вводять надзвичайний стан через коронавірус

Володимир Зеленський розповів, що закупівлю експрес-тестів профінансував китайський підприємець Джек Ма, надавши Україні 80 мільйонів доларів. 

Усі тести відправлять до лікарень по різних містах. Але, за словами президента, спершу значну частину відправлять на передову. 

Більшість цих тестів, чи, скажімо так, не більшість, а "в першу чергу", ми хочемо передати саме нашим військовим,
– заявив Володимир Зеленський.

Станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження Covid-19 та один летальний випадок.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук