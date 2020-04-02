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У Сумах під час пандемії звільнили 47 медиків: прокуратура почала розслідування

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У Сумах звільнили 47 медиків / Unsplash

У Сумах під скорочення потрапили 47 працівників пологового будинку пресвятої Діви Марії. Вони вважають, що їх звільнили незаконно, адже більшість з них – працівники пільгових категорій.

Під скорочення потрапили переважно матері-одиначки та ті медпрацівники, яким до пенсії залишалося 1-2, повідомляє сумський телеканал СТС.

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У зв'язку з цим, прокуратура міста Суми почала розслідувати законність такого рішення. Справу за статтею про незаконне звільнення працівників порушили 1 квітня одразу після відеосюжету телеканалу СТС.

У рамках кримінального провадження буде встановлено правомірність звільнення медиків в умовах пандемії. Досудове розслідування доручено слідчим Сумського відділу поліції,
– йдеться в повідомленні. 

Цікаво, що під час телесюжету завідувачка лікарні викликала поліцію, щоб поскаржитись на звільнений медперсонал. Вона здійснила виклик після того, як журналісти звернулися до неї по коментар.

У Сумах під час карантину звільнили 27 медиків: телеканал СТС

 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Кримінальні новини Лікарня Карантин в Україні 2020
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