У Сумах під час пандемії звільнили 47 медиків: прокуратура почала розслідування

У рамках кримінального провадження буде встановлено правомірність звільнення медиків в умовах пандемії. Досудове розслідування доручено слідчим Сумського відділу поліції,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що під час телесюжету завідувачка лікарні викликала поліцію, щоб поскаржитись на звільнений медперсонал. Вона здійснила виклик після того, як журналісти звернулися до неї по коментар.

У Сумах під час карантину звільнили 27 медиків: телеканал СТС