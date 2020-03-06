У світі вже 100 тисяч людей захворіли на коронавірус

Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 100 055 людей. Кількість летальних випадків становить 3 398.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса.

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Хвороба лютує у понад 70 країнах

Кількість хворих на коронавірус перевищила 100 тисяч осіб по всьому світу. SARS-CoV-2 зареєстровано вже у більш ніж 70 країнах від початку спалаху в китайській провінції Хубей в кінці грудня 2019 року.

Понад 3385 жителів планети померли через легеневе захворювання Covid-19, викликане вірусом. Примітно, що понад 55 тисяч людей одужали.

Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї – до 6 284 (+518 за добу) та Італії – до 3 858 (+769 за добу). Також серед країн-лідерів за кількістю інфікованих – Іран – в країні хворіють на коронавірус 3 513 людей.

Сьогодні нові випадки зараження підтвердили Ватикан, Камерун та Сербія.

20% випадків захворювань, які викликає коронавірус Covid-2019, є тяжкими, а близько 3% потребують реанімаційних заходів.

Що треба знати про поширення SARS-CoV-2

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус понад 55 тисяч людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у 148 людей, а кількість випадків зараження наближається до 4 тисяч людей.

ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавірусу до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, в організації наголошують – глобальної пандемії немає.

МЗС України радить утриматись від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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