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Впервые в мире зафиксировали большее количество больных коронавирус, чем в Китае: ВОЗ

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Коронавірус стрімко поширюється по Європі / EPA

Вперше хворих на коронавірус зафіксували більше за межами Китаю, ніж в епіцентрі захворювання. У Китаї за добу зафіксували 411 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19, тоді як у світі захворіли 427 осіб.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєс, пише BBC.

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Загальна кількість випадків інфікування у світі понад 81 тисяча хворих.

 
Тедрос Адханом Гебрейєс – гендиректор ВООЗ
“Раптове зростання випадків коронавірусу в Італії, Ірані та Південній Кореї "викликає глибоку стурбованість", але вірус все ще можна стримувати, щоб уникнути пандемії”.


Найвищі показники зараження коронавірусом зафіксовані в Італії/Фото: EPA

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.
  • Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених. 
  • За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.
  • Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.

Чи готова Україна до поширення коронавірусу

  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.
  • Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Італії: 12 людей померли, заражені чотири дитини
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я ВООЗ Китай
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