Впервые в мире зафиксировали большее количество больных коронавирус, чем в Китае: ВОЗ

Вперше хворих на коронавірус зафіксували більше за межами Китаю, ніж в епіцентрі захворювання. У Китаї за добу зафіксували 411 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19, тоді як у світі захворіли 427 осіб.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєс, пише BBC. Читайте також: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19 Загальна кількість випадків інфікування у світі понад 81 тисяча хворих. Тедрос Адханом Гебрейєс – гендиректор ВООЗ “Раптове зростання випадків коронавірусу в Італії, Ірані та Південній Кореї "викликає глибоку стурбованість", але вірус все ще можна стримувати, щоб уникнути пандемії”.

Найвищі показники зараження коронавірусом зафіксовані в Італії/Фото: EPA Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.

Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

людини. Загальна кількість інфікованих – особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей. В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Чи готова Україна до поширення коронавірусу 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.