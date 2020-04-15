У світі понад 2 мільйони хворих на коронавірус, але кількість нових захворювань знижується

Кількість нових заражень на коронавірус у світі зменшується вже 4 дні поспіль. Так, наприклад, протягом 14 квітня коронавірус дівгностували у 58,8 тисячі людей, що на 11,5 тисячі менше, ніж 13 квітня.

Разом з тим станом на ранок 15 квітня у світі вже понад 2 мільйони людей захворіли на коронавірус. Статистику щодо поширення коронавірусу у світі публікує Центр Джона Гопкінса.

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Як зменшується кількість нових захворювань у світі:

10 квітня – 96,4 тисячі нових випадків;

11 квітня – 79,8 тисячі нових випадків;

12 квітня – 75,2 тисячі нових випадків;

13 квітня – 70,3 тисячі нових випадків;

14 квітня – 58,8 тисячі нових випадків.

Показник 14 квітня є найнижчим ще з 25 березня, коли коронавірус підтвердили у 49,6 тисячі людей. Після того цей показник постійно зростав.

Коронавірус у світі: основні цифри

Станом на ранок 15 квітня у світі на коронавірус захворіли вже понад 2 мільйони людей. Загалом через хворобу померли вже понад 126 тисяч людей.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:

США – 614 тисяч хворих, понад 26 тисяч людей померли;

Італія – 162 тисячі хворих, більш як 21 тисяча людей померли;

Іспанія – 174 тисячі хворих, понад 18 тисяч людей померли;

Франція – 143 тисячі хворих, майже 16 тисяч людей померли;

Велика Британія – майже 94 тисячі хворих, понад 12 тисяч людей померли;

Німеччина – 132 тисячі хворих, майже 3,5 тисячі людей померли;

Китай – 82 тисячі хворих, понад 3,3 тисячі людей померли;

Іран – майже 75 тисяч хворих, понад 4,6 тисячі людей померли.

Слід зазначити, що за останню добу у США через коронавірус померли 2 тисячі 228 людей. Цей показник є абсолютним рекордом кількості смертей за добу в одній країні.