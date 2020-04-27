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У світі понад 3 мільйони людей інфіковані коронавірусом

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Кількість заражених коронавірусом
Кількість заражених коронавірусом / unsplash.com

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони людей. Понад 883 тисячі інфікованих – одужали, 207 тисяч померли. Низка країн вже почали полегшувати обмежувальні карантинні заходи.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, який відстежує зареєстровані випадки на всій планеті, повідомляє 24 Канал.

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Кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 у світі досягла 3 004 926 – із них понад 207 тисяч людей померли, понад 883 тисячі одужали.

Понад 2 мільйони хворих наразі перебувають в лікарнях чи на самоізоляції та намагаються побороти інфекцію. 

Трійка країн, у яких випадків зараження SARS-CoV-2 найбільше: 

  • США – 987 322 випадки;
  • Іспанія – 226 629 випадків;
  • Італія – 197 675 випадків.

Тим часом, вірус продовжує поширюватися по всьому світу, а епіцентри спалаху інфекції змінюються, так наприклад все більше випадків зараження коронавірусною інфекцією фіксують в Бразилії, Росії, Туреччині, Південній Африці та Мексиці.

У західних країнах кількість смертельних випадків зменшується, а карантинні обмеження поступово послаблюють, аби відновити розвиток економіки.


Внаслідок пандемії COVID-19 світ зазнав економічної кризи / Фото Unsplash

Щодо України, то станом на 27 квітня COVID-19 підтвердили у 9 009 українців – з них 220 померли, ще 864 пацієнтам вдалося одужати. Найбільше хворих в Чернівецькій області та в столиці України. 10% усіх хворих в Україні – лікарі, їх кількість становить 1749. 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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