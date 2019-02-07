У світі розпочалася "епідемія" перфекціонізму

Перфекціонізм поширюється по всьому світу і набуває масштабів епідемії. Найбільше схильні до нього міленіали (люди, які народилися з 1981 по 2000 роки).

З 1990 року в світі стало в кілька разів більше перфекционістів обох статей, ніж було до цього, йдеться в дослідженні британських вчених.

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Психологи проаналізували 77 великих досліджень за останні 25 років, а також опитали більше 25 000 учасників віком від 15 до 49 років, дві третини з яких – жінки.

Вчені стверджують, що ця епідемія несе смертельну загрозу для суспільства. Перфекціонізм тісно пов'язаний зі стресом, депресією, тривогою, розладами харчової поведінки, пияцтвом та суїцидом. Стан людей погіршується в міру їх дорослішання: вони стають невротичними, схильними до залежностей та менш організованими.



Перфекціонізм – шкодить суспільству

Єдині ліки в боротьбі з епідемією психологи бачать в поблажливості батьків до дітей. Вони закликають показувати їм, як вчитися на помилках, а не знищувати їх морально за невдачі. Крім того, потрібно ставитися зі скептицизмом до "ідеального життя", яку транслюють ЗМІ, реклама і соцмережі.

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