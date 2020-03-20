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У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу

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Вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

Наразі немає жодної вакцини від китайського коронавірусу, який продовжує забирати життя людей в усьому світі. Однак науковці з різних куточків планети працюють над її створенням.

Станом на сьогодні у світі розробляються приблизно 20 вакцин проти коронавірусу, повідомила на пресконференції експертка ВООЗ Марія ван Керхоув.

Важливо Вакцина від коронавірусу: на якій стадії перебувають розробки

За її словами, науково-дослідні центри по всьому світу прискорюють роботи з розробки вакцини від коронавірусу і наразі починаються клінічні випробування.

Пройде певний час, перш ніж у нас буде вакцина, яка зможе використовуватися, але роботи ведуться, і ми дуже вдячні всім партнерам, які проводять ці клінічні випробування,
– підкреслила Керхоув.

Водночас директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан зазначив, що, хоча роботи зі створення вакцин ведуться з безпрецедентною швидкістю, всі необхідні випробування повинні бути проведені з дотриманням всіх заходів безпеки.

Нам доведеться зіткнутися і з іншою складністю. Якщо нам вдасться розробити ефективну вакцину, ми повинні будемо забезпечити, щоб ця вакцина була доступна для всіх. Щоб до цієї вакцини був рівний і чесний доступ,
– додав Райан.

Важливо! У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше Китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
20 березня
Автор: Альона Захарова
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Вакцинація ВООЗ Медицина Лікування
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