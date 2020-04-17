У світі від коронавірусу померли майже 150 тисяч людей

З початку епідемії коронавірусу COVID-19 у світі підтвердили смерть 148 741 людей.

Нагадаємо, що 9 січня підтвердили першу смерть від коронавірусу. Летальний випадок стався у 61-річного чоловіка, який був постійним клієнтом на ринку в китайському місті Ухань.

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В Європі перший трагічний випадок через COVID-19 підтвердили 15 лютого в китайського туриста у Парижі.

А станом на сьогодні, 17 квітня, померли понад 148 тисяч людей. Загальна кількість хворих 2 208 821. На щастя, 558 715 пацієнтам вдалося вилікуватися від коронавірусної інфекції.

Найбільше випадків зараження виявили у США (672 762 підтверджених випадків коронавірусу), потім за кількістю йдуть Іспанія, Італія, Франція, Німеччина і Велика Британія.

Додамо, президент США Дональд Трамп, на відміну від європейських країн, дозволив за бажанням відновлювати економічну діяльність. Він заявив, що тривале припинення активності не може бути довгостроковим рішенням.

"Для збереження здоров'я наших громадян необхідно зберегти робочою нашу економіку", – наголосив Трамп.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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