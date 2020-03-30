У світі закінчуються презервативи через коронавірус

Найбільший виробник презервативів у світі компанія Karex Bhd попередила про ймовірний дефіцит їхньої продукції.

Через коронавірус компанія лише зовсім недавно відновила своє виробництво у Малайзії. Про це повідомило видання Bloomberg.

До слова Все, що ви могли не знати про презерватив та найпоширеніші міфи про його використання

Згідно зі заборонами влади, наразі там може працювати лише половина виробників. Така ж ситуація з виробництвом в Індії та Китаї.

В результаті, постачання презервативів впали майже на 50%, а запаси розраховані тільки на два місяці. Також є проблеми з експортом через закриті кордони.

Водночас виконавчий директор компанії Го Міа Кіато заявив, що попит на їхню продукцію зріс вдвічі, адже люди утримуються від народження дітей, бо не знають, чого чекати в майбутньому.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.