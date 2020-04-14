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У теплих регіонах Іспанії поширення коронавірусу сповільнились

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Коронавірус в Іспанії / EPA

Дослідження свідчать про те, що коронавірус повільніше поширюється у тепліших регіонах Іспанії, ніж у регіонах з прохолодною температурою.

Такі дані вчених повідомило іспанське видання El Espanol.

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Дослідження провели Державне метеорологічне агентство  (AEMET) та Інститут здоров'я Карлоса III (ISCIII).

В Іспанії рівень захворюваності на хворобу COVID-19 та вірус SARS-CoV-2 вищий там, де нижча середньосезонна температура, 
– йдеться у повідомленні міністерства екології Іспанії.

Дослідники проаналізували показник захворюваності впродовж останніх 14 днів та порівняли його з середньою температурою різних регіонів.

За результатами аналізу виявили, що чим нижча середня температура, тим вищий рівень захворюваності, що підтвердили також і інші міжнародні дослідження.

Що відомо про коронавірус в Іспанії

  • Уряд Іспанії заявив, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу. Згідно з даними, її спад повинен початися у найближчі кілька днів.
  • Іспанія на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Станом на 14 квітня в Іспанії понад 170 тисяч хворих на COVID-19, з них понад 18 тисяч людей померли. 
  • Цікаво, що у цій країні кількість тих, хто одужали більша, ніж будь-де у світі – понад 67 тисяч людей. 

 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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