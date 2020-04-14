У теплих регіонах Іспанії поширення коронавірусу сповільнились

Дослідження свідчать про те, що коронавірус повільніше поширюється у тепліших регіонах Іспанії, ніж у регіонах з прохолодною температурою.

Такі дані вчених повідомило іспанське видання El Espanol.

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Дослідження провели Державне метеорологічне агентство (AEMET) та Інститут здоров'я Карлоса III (ISCIII).

В Іспанії рівень захворюваності на хворобу COVID-19 та вірус SARS-CoV-2 вищий там, де нижча середньосезонна температура,

– йдеться у повідомленні міністерства екології Іспанії.

Дослідники проаналізували показник захворюваності впродовж останніх 14 днів та порівняли його з середньою температурою різних регіонів.

За результатами аналізу виявили, що чим нижча середня температура, тим вищий рівень захворюваності, що підтвердили також і інші міжнародні дослідження.

Що відомо про коронавірус в Іспанії

Уряд Іспанії заявив, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу . Згідно з даними, її спад повинен початися у найближчі кілька днів.

. Згідно з даними, її спад повинен початися у найближчі кілька днів. Іспанія на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Станом на 14 квітня в Іспанії понад 170 тисяч хворих на COVID-19 , з них понад 18 тисяч людей померли.

, з них понад 18 тисяч людей померли. Цікаво, що у цій країні кількість тих, хто одужали більша, ніж будь-де у світі – понад 67 тисяч людей.

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