У теплих регіонах Іспанії поширення коронавірусу сповільнились
Дослідження свідчать про те, що коронавірус повільніше поширюється у тепліших регіонах Іспанії, ніж у регіонах з прохолодною температурою.
Такі дані вчених повідомило іспанське видання El Espanol.
Читайте також: Іспанія досягла піку поширення COVID-19, – уряд
Дослідження провели Державне метеорологічне агентство (AEMET) та Інститут здоров'я Карлоса III (ISCIII).
В Іспанії рівень захворюваності на хворобу COVID-19 та вірус SARS-CoV-2 вищий там, де нижча середньосезонна температура,
– йдеться у повідомленні міністерства екології Іспанії.
Дослідники проаналізували показник захворюваності впродовж останніх 14 днів та порівняли його з середньою температурою різних регіонів.
За результатами аналізу виявили, що чим нижча середня температура, тим вищий рівень захворюваності, що підтвердили також і інші міжнародні дослідження.
Що відомо про коронавірус в Іспанії
- Уряд Іспанії заявив, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу. Згідно з даними, її спад повинен початися у найближчі кілька днів.
- Іспанія на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Станом на 14 квітня в Іспанії понад 170 тисяч хворих на COVID-19, з них понад 18 тисяч людей померли.
- Цікаво, що у цій країні кількість тих, хто одужали більша, ніж будь-де у світі – понад 67 тисяч людей.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
У Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть монахасьогодні , 09:56
-
В Україні від коронавірусу одужали 119 людей: статистика по областяхсьогодні , 16:34
-
Виявили, що коронавірус провокує два типи пневмонії, відтак лікування має бути різнимсьогодні , 14:49
-
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертівсьогодні , 17:52
-
В першій країні вилікувалися усі хворі на COVID-19сьогодні , 16:58
-
Міноборони США звинувачує РФ у поширенні фейків про коронавіруссьогодні , 17:03