У Тернопільській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу: ОДА
Деякі ЗМІ, спільноти у соціальних мережах та телеграм-канали повідомляють, що у Тернопільській області начебто підтвердили випадок зараження коронавірусом. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.
Підтверджень від МОЗ або від ОДА Тернопільської області немає. Міська влада навіть заперечує випадок інфекції в регіоні.
До теми: Скільки тестів на коронавірус провели в Україні: МОЗ
13 березня у Тернопільській області сповістили про 13 підозр на наявність коронавірусу. Вночі ОДА повідомила, що результати тестів, які провели того ж вечора, виявились негативними.
Також голова ОДА Ігор Сопель повідомив, що у мешканки села Сапанів, що у Кременецькому районі, коронавірусу немає.
У жінки, про яку власне і ходять неправдиві чутки, виявили грип групи А. Нині вона перебуває у районній лікарні під наглядом лікарів.
Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал
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