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У Тернопільській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу: ОДА

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Коронавірус у Тернополі / вікімандри

Деякі ЗМІ, спільноти у соціальних мережах та телеграм-канали повідомляють, що у Тернопільській області начебто підтвердили випадок зараження коронавірусом. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Підтверджень від МОЗ або від ОДА Тернопільської області немає. Міська влада навіть заперечує випадок інфекції в регіоні.

До теми: Скільки тестів на коронавірус провели в Україні: МОЗ

13 березня у Тернопільській області сповістили про 13 підозр на наявність коронавірусу. Вночі ОДА повідомила, що результати тестів, які провели того ж вечора, виявились негативними.

Також голова ОДА Ігор Сопель повідомив, що у мешканки села Сапанів, що у Кременецькому районі, коронавірусу немає.

У жінки, про яку власне і ходять неправдиві чутки, виявили грип групи А. Нині вона перебуває у районній лікарні під наглядом лікарів.

Як берегтися від коронавірусу
Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Тернопіль Міністерство охорони здоров’я
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